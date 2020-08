Fachin derruba decisão sobre compartilhamento de dados entre PGR e Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin derrubou nesta segunda-feira, 3, a liminar dada pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que permitia o compartilhamento de dados entre as forças-tarefa da Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e São Paulo com a Procuradoria Geral da República (PGR).

Fachin, que é relator da ação, determina ainda que a decisão hoje tenha eficácia retroativa, informou o Blog do Fausto. A revogação é uma vitória para a operação, que desde junho está em pé de guerra com a PGR.

No dia 9 de julho, Toffoli atendeu a um pedido da PGR, que relatou ao Supremo ter enfrentado “resistência ao compartilhamento” e à “supervisão de informações” por parte dos procuradores da República.