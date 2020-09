Fachin manda Força Nacional deixar assentamento na Bahia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin deu prazo de 48h para o Ministério da Justiça e Segurança Pública retirar agentes da Força Nacional de assentamentos do MST localizados no Sul da Bahia (nos municípios de Prado e Macuri). A decisão do magistrado atendeu a pedido do governo da Bahia, Rui Costa (PT).

Fachin ainda determinou que o advogado-geral da União, José Levi Mello Júnior, seja notificado sobre a decisão e diga se há interesse por parte da União em fazer uma audiência de conciliação entre as partes.

Em portaria publicada em 1º de setembro, o governo federal autorizou o envio da Força Nacional às duas cidades, com o argumento de que os agentes atuariam em apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O governo da Bahia alega, em manifestação, que a Força Nacional só poderia ser empregada mediante solicitação ao chefe do Executivo estadual, o que não foi feito. Segundo o texto, a Constituição “não admite a intromissão de um ente da federação nas questões que sejam de competência do outro”.