Fachin vê irresponsabilidade em questionamentos ao sistema eleitoral

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, respondeu neste sábado, 14, às declarações que questionam a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Segundo ele, a “realidade prova em sentido diverso” que tais alegações contêm alta dose de propagação de ilusões e de irresponsabilidade.

“As instituições precisam ser preservadas. Nenhum país se mantém como Estado democrático se diluir suas instituições, e o Poder Judiciário ao lado do Legislativo, Executivo, imprensa e junto de outras instituições, são essenciais para a vida em sociedade”, afirmou Fachin após a cerimônia de verificação de assinaturas do sistema de totalização dos votos no TSE.

O ministro também afirmou que a Justiça Eleitoral brasileira é “sólida” e desde o seu início tem produzido confiança. “Não há nenhuma demonstração até o momento de que tenha havido qualquer desvio na aplicação completa desse sistema”, disse ao ser questionado sobre falas que colocam em xeque a confiabilidade do sistema eleitoral, que já vieram inclusive do presidente da República, Jair Bolsonaro, eleito em 2018.

“Nós entendemos as críticas que podem ser feitas no campo político, mas na ambiência da justiça eleitoral não há nada a ser registrado nesse sentido. Não há demonstração de qualquer vício ou desvio de finalidade”, afirmou Fachin.