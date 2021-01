Falta de oxigênio mata ao menos 7 em Coari, no Amazonas

A falta de oxigênio ultrapassa divisas na Região Norte com a morte de ao menos 6 pessoas em município do Pará, governado por Helder Barbalho (MDB). As vítimas registradas nas últimas 24 horas por asfixia são do município de Faro (PA), segundo a prefeitura da cidade de 12 mil habitantes, informa o Estadão.

Já em Coari, no Amazonas, que desde a semana passada vive um pesadelo decorrente da falta do insumo básico para tratamento da covid-19, o registro é de sete mortes por asfixia no Hospital Regional do município, registra o G1. De acordo com a prefeitura, um avião levaria 40 cilindros na segunda, 18, ao município, mas acabou não levando. Ainda de acordo com o texto, a Secretaria de Saúde do Amazonas retém 200 cilindros do hospital da cidade à espera de reabastecimento.

A situação mais preocupante é em Faro na comunidade de Nova Maracanã, onde pelo menos 34 pacientes estão hospitalizados. O município pede ajuda para transferir oito doentes que estão em estado grave e necessitam com urgência de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A falta de estrutura para atender a demanda de infectados também atinge as cidades vizinhas de Terra Santa (PA) e Nhamundá (AM).

Segundo o médico da Unidade Básica de Saúde de Faro, Yordanes Perez, o oxigênio recebido hoje garante apenas dois dias de tratamento dos pacientes internados. “Nós estamos vivendo uma crise, na contramão para tentar salvar vidas. Estamos trabalhando 24 horas para isso”, disse à reportagem.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que no Pará duas empresas são responsáveis pelo fornecimento de oxigênio, White Martins e Air Liquide. Somente a empresa White Martins produz atualmente 58 mil m3 por dia, quantidade suficiente para o abastecimento de todo o Estado. A Sespa esclarece, ainda, que é responsabilidade das secretarias municipais de Saúde a manutenção de contratos e a aquisição do produto para abastecimento local.