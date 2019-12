‘Falta Weintraub dar uma calibrada’, recomenda Bolsonaro

Equipe BR Político

Assim como outros políticos já aconselharam, o presidente Jair Bolsonaro disse que o que falta para o seu atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, é “dar uma calibrada” nas polêmicas, em especial nas redes sociais. “Melhorou demais (o MEC). Falta dar uma calibrada. Ainda está dando uma de Jair Bolsonaro quando deputado em alguns momentos. Já falei para ele dar uma segurada aí. Faz o que tem que fazer, não faz o que eu fiz no passado. (Como a) maneira de ele falar, de dançar na chuva com o guarda-chuva”, disse o presidente.

Por enquanto, Weintraub permanece no comando do Ministério da Educação. Bolsonaro não falou sobre o tema, mas pessoas próximas ao presidente afirmam que ele cogita uma reformulação ministerial no início do ano e que Weintraub seria um dos nomes cotados para dança de cadeiras no primeiro escalão do governo.