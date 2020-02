‘Faltam R$ 15 milhões para serem sacados do FGTS’

Equipe BR Político

Aproveitando o descanso de carnaval no Guarujá, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter avisar que ainda há uma quantia considerável de recursos do FGTS para serem sacados. Segundo o presidente, com dados do Ministério da Economia, ainda restam cerca de R$ 15 milhões para serem retirados. Até o momento, foram sacados cerca de 65% do total de recursos disponíveis em contas ativas e inativas do FGTS. O prazo para retirada é até 31 de março.