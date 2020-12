‘Faltou calendário’, diz Fátima Bezerra sobre plano de imunização

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), esteve nesta quarta-feira, 16, na cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19. A petista destacou que o governo “assumiu a responsabilidade pela vacinação de todo o País”, mas avaliou que “faltou algo muito importante” na apresentação do plano, que é a determinação de calendário para início do processo de vacinação.

“Fundamental esse encontro para o lançamento do Plano Nacional de Imunização onde o Governo Federal assumiu a responsabilidade pela vacinação de todo o País”, comentou no Twitter. “Faltou algo muito importante, que é calendário, que é a data. Porque mais do que nunca nós precisamos ter celeridade e precisa dar início ao processo de vacinação em todo o País”, disse em vídeo publicado na rede social.