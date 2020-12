Faria diz que Mourão não participará de discussões sobre o 5G

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, praticamente excluiu o vice-presidente Hamilton Mourão de debates sobre tecnologia 5G. Em entrevista após encontro com representantes do setor de telecomunicações, Faria disse que Mourão “já tem o Conselho da Amazônia” para cuidar e que tratará do 5G “com o presidente da República”.

“Até hoje nunca recebi um pedido ou convite de audiência para falar isso com o Mourão”, disse Faria. “Esse tema será tratado entre mim e o presidente da República. Mourão está com o Conselho da Amazônia que demanda muita atenção e muito trabalho. Acho que ele não vai ter tempo também para tratar do tema do 5G”, completou.

Mourão se posicionou na última segunda-feira, 7, contra o banimento da empresa chinesa Hauwei. Ele destacou que a marca já está presente em boa parte dos equipamentos de 3G e 4G e que excluir a companhia do País levaria a um encarecimento nos serviços.