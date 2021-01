Faria diz que não participará das eleições na Câmara

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), não será licenciado do cargo no governo para participar da eleição para presidente da Câmara. A votação acontecerá em 1º de fevereiro.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro exonerou temporariamente os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Agricultura, Tereza Cristina, para reforçar os votos no candidato apoiado pelo Planalto na disputa, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

“Informo que não me desligarei do cargo de ministro para participar da eleição da @camaradeputados. Tenho confiança em minha suplente, @carladicksonrn. Estamos alinhados com a candidatura do deputado @ArthurLira_ à Presidência da Câmara”, escreveu Faria no Twitter.