Fátima Bezerra assina acordo para volta às aulas no RN em fevereiro de 2020

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), assinou nesta segunda-feira, 23, um termo de acordo com Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado em que prevê o retorno das aulas da rede estadual de ensino para dia 1º de fevereiro de 2021.

No mês passado, portaria da Secretaria de Educação do Estado já previa a retomada em formato híbrido – com atividades presenciais e não presenciais – para a mesma data.

O acordo firmado hoje ainda formaliza as medidas relativas à covid-19 que deverão serão tomadas pelo Estado para garantir o retorno seguro dos estudantes às escolas.