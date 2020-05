Fátima Bezerra: ‘Auxílio é importante, mas não cobre perdas’

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), reconhece a importância do auxílio federal aos Estados nesta pandemia da covid-19, discutido em reunião nesta manhã de quinta, 21, entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro, mas destaca que o valor a ser recebido não será suficiente para cobrir as perdas de arrecadação estadual.

“Esse auxilio é muito importante, mas não vai cobrir as perdas que estamos tendo. Por exemplo, até o presente momento, as perdas estão na casa de R$ 170 milhões. Nos próximos quatro meses, durante a vigência do auxilio, deveremos ultrapassar a casa de R$ 600 milhões, mas vamos receber R$ 442 milhões. A situação aqui é bem delicada”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Na pauta do encontro da manhã foram discutidos a sanção do projeto de socorro aos entes federativos e o veto ao trecho sobre o reajuste salarial para servidores públicos até o fim de 2021.

Segundo a governadora, a reunião foi muito importante, tendo se dado sob um clima institucional “respeitoso”, mas pediu urgência de Bolsonaro para que o projeto seja logo sancionado. “O que nós esperamos agora é passar da palavra à atitude. Esse é um dever do governo federal. (o projeto) Não pode ser visto como uma benesse. Esse auxilio não é para governador a, b ou c, é para a população”, disse.