Fátima Bezerra quer nova reunião com Pazuello sobre vacina

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), quer uma nova reunião entre os governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A petista manifestou preocupação com o plano da pasta para a imunização da população brasileira, prevista para começar apenas em março e que conta com a eficácia de uma única vacina apenas. “É urgente. Esperamos que a audiência indicada para a próxima semana se realize, pois isso não pode ser postergado dada a relevância do tema”, disse

O coordenador do Fórum dos Governadores, Wellington Dias (PT-PI), já solicitou uma nova reunião com Pazuello. No último sábado, entidades nacionais dos secretários estaduais (Conass) e municipais (Conasems) de saúde emitiram uma nota pedindo para o governo comprar todas as vacinas que tiverem sua eficácia comprovada. “A nota é oportuna, urgente e necessária e a vacina precisa chegar ao Rio Grande do Norte. Faremos o que for preciso para que a população seja imunizada”, afirma Fátima.