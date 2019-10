Fatura de cartão corporativo de Bolsonaro é a maior desde 2014

Equipe BR Político

Os cofres públicos desembolsaram R$ 4,6 milhões para pagar o cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro pelas despesas geradas entre fevereiro e setembro deste ano, conforme revela Lauro Jardim, em O Globo. O total ultrapassa valores produzidos no mesmo período pelos demais inquilinos do Palácio do Planalto desde 2014

No ano passado, o valor foi de R$ 3,7 milhões – 24% menor que o atual. Em 2017, R$ 2,9 milhões – 55% menor que o atual. Em 2016, R$ 2,8 milhões – 62% menor que o atual. Em 2015, R$ 3,6 milhões – 26% menor que o atual. Por motivos de segurança, o conteúdo da fatura é sigiloso.