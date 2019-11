Favorito de Bolsonaro perde disputa em PF do Rio

Equipe BR Político

21A Polícia Federal decidiu que quem irá comandar a superintendência do órgão no Rio de Janeiro é o delegado Carlos Henrique Oliveira de Sousa, atual superintendente da PF em Pernambuco. Como você acompanhou aqui no BRP, o favorito do presidente Jair Bolsonaro para comandar a instituição no Rio era o superintendente no Amazonas, Alexandre Silva Saraiva. Segundo o Globo, ainda não se sabe se a indicação de Souza para o cargo foi aprovada ou não pelo Planalto.

O comando do segundo escalão da PF no estado carioca foi motivo de disputa entre o governo federal e a instituição. A crise chegou a ameaçar o posto do atual diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que correu risco de ser demitido à época.