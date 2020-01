Fé do católico brasileiro contra o Porta sairia a R$ 2 mi, calcula entidade

Equipe BR Político

A Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, responsável pela ação que pediu a retirada do ar do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos, fez um cálculo de quanto vale a fé de cada brasileiro católico: R$ 0,02. Os dois centavos multiplicados por 100 milhões de brasileiros que professariam a fé católica, segundo a entidade, dariam os R$ 2 milhões que ela pedia no processo como parte de indenização financeira por dano moral coletivo provocado pelo programa que retrata um Jesus gay, informam os repórteres Caio Sartori e Rafael Moraes Moura, do Estadão. Esse valor seria acrescido à soma dos faturamentos obtidos com a atração pela produtora e pela Netflix, que exibe o especial de Natal. Segundo a associação, o dinheiro seria revertido para um fundo público.

A entidade afirma que vai recorrer da decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a censura estabelecida por um desembargador do Rio.