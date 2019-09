Federação dos policiais repudia PL sobre abuso de autoridade

Equipe BR Político

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) emitiu nesta sexta-feira, 16, uma nota de repúdio ao projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade, aprovado na quarta-feira, 14, pela Câmara. Segundo a federação, o texto é um “retrocesso” e tem por finalidade intimidar agentes públicos responsáveis por investigações, “principalmente em crimes de corrupção e quando os investigados são pessoas com alto poder político e econômico”.

A entidade diz também que solicitará à Presidência da República vetos a alguns artigos que, na avaliação da Fenapef, dificultam a atividade policial, de acordo com o Broadcast Político. A proposta é vista como uma reação da classe política às operações contra a corrupção, como a Lava Jato. “A Fenapef observa que o projeto foi proposto por um grupo de (ex) senadores que não são mais parlamentares da Casa; com pouca ou nenhuma discussão pela sociedade civil e aprovado na calada da noite pela Câmara”, diz a nota.