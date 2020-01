Feirão de imóveis da União rende R$ 18 milhões

Equipe BR Político

Seguindo o planejamento do governo de se desfazer de imóveis ociosos, duas mansões pertencentes à União foram vendidas na terça-feira, 28, por mais de R$ 18,044 milhões, de acordo com o Ministério da Economia. A quantia é 44% superior ao valor mínimo de avaliação dos imóveis, segundo a pasta.

Pelo Twitter, o Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, comemorou as vendas. Ele afirmou que uma das casas “foi utilizada por diversos ministros nos últimos 50 anos” e “seria destinada” ao uso do ministro da Economia, Paulo Guedes. “Ela foi ofertada por R$ 6,3 milhões e vendida por R$ 10,8 milhões, ágio de 70%”, escreveu. A outra mansão foi vendida por R$ 7,232 milhões.

As duas casas ficam na Península dos Ministérios, no Lago Sul, área de residências oficiais de ministros e de embaixadores. O primeiro imóvel foi arrematado por pessoa física e o segundo pela empresa Bricco Construções.

Vendemos a casa que foi utilizada por diversos ministros nos últimos 50 anos e que seria destinada ao uso do Ministro Guedes. Ela foi ofertada por R$ 6,3 milhões e vendida por R$ 10,8 milhões, ágio de 70%. A venda desse imóvel é um símbolo deste governo que combate privilégios. — Salim Mattar (@salimmattarBR) January 28, 2020