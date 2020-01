Feliciano ataca pretensão presidencial de Witzel

Equipe BR Político

Em meio à crise da água no Rio de Janeiro, o deputado Marco Feliciano (Pode-SP) partiu para cima das pretensões do governador Wilson Witzel (PSC-RJ) de se lançar candidato à Presidência em 2022. Feliciano é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro. Witzel, por outro lado, é visto como inimigo pela família Bolsonaro.

“A pergunta que não quer calar: se Wilson Witzel não consegue nem dar água limpa para a população do Rio de Janeiro, que é a coisa mais elementar que existe, como quer ser presidente da República?”, questionou Feliciano, neste domingo, 19, elo Twitter.

https://twitter.com/marcofeliciano/status/1218941459711348737