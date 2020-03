Feliciano continua convocando para manifestação

Mesmo com o presidente Jair Bolsonaro e boa parte de seus pares pedindo para que as manifestações sejam adiadas por causa do coronavírus, o deputado Marco Feliciano (Sem partido-SP) continua insistindo para que os protestos aconteçam. Segundo o pastor, o motivo para sua posição são as notícias de que Bolsonaro estaria com o Covid-19, informação passada por Eduardo Bolsonaro para a Fox News. “Depois q extrema-imprensa ‘matou’ Bolsonaro pela décima vez (agora de coronavírus), me indignei de vez! Acho q devemos ir às ruas dia 15!”, escreveu Feliciano, propondo uma enquete para seus seguidores votarem se ele deve ou não ir aos protestos.

ENQUETE: Depois q extrema-imprensa “matou” @jairbolsonaro pela décima vez (agora de coronavírus), me indignei de vez! Acho q devemos ir às ruas dia 15! Mas como sou representante do povo, quem decidirá se eu irei ou não na manifestação dia 15 será vc! Vota aí na enquete! — 👊🇧🇷 Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 13, 2020