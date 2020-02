Feliciano critica Maia por viagem ao exterior

Equipe BR Político

O deputado federal Marco Feliciano, aliado direto do presidente Jair Bolsonaro, usou o Twitter nesta quinta-feira, para criticar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que desde a semana passada está na Europa para encontros políticos. Para Feliciano, Maia posa de “chefe de Estado” no exterior.

“Congresso quer mudar a Constituição (sistema de governo) via lei orçamentária e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, roda o mundo se reunindo com autoridades estrangeiras posando de chefe de Estado. E ainda querem dizer que o presidente Jair Bolsonaro ataca as instituições???!!!”, questionou.