Feliciano diz que escolha de ministro ‘não teve interferência’ de frente evangélica

Integrante da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso e aliado de Jair Bolsonaro, o deputado federal Marco Feliciano (Republicanos-SP) disse que a escolha de Milton Ribeiro para o Ministério da Educação não foi resultado de ação da bancada.

“A escolha do Professor Milton Ribeiro para a pasta da Educação não teve interferência alguma da Frente Parlamentar Evangélica. Foi uma escolha do presidente Jair Bolsonaro que é o nosso timoneiro. Tenho certeza que o ministro contará com o apoio de todos que confiam no presidente”, escreveu o deputado que também é pastor como o novo ministro.