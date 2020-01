Feliciano diz que Santos Cruz era ‘infiltrado no governo’

Equipe BR Político

Aliado fiel do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano (sem partido-SP) não deixou passar em branco as declarações dadas pelo ex-ministro da Secretaria de Governo general Santos Cruz. Em entrevista à BBC Brasil, o general fez críticas ao governo dizendo, inclusive, que houve um afastamento do combate à corrupção. Para Feliciano, a fala provou que tinha razão quando criticava Santos Cruz quando ainda estava na equipe ministerial. Para o deputado, o general era um “infiltrado no governo”.

Lendo entrevista do general Santos Cruz à BBC Brasil fiquei de alma lavada! A máscara caiu! Como eu denunciei, ele era um infiltrado no governo conservador eleito pelo povo, e sua tarefa era levar o governo para o centro. Queria que o presidente Jair Bolsonaro cometesse estelionato eleitoral”, escreveu Feliciano na sua conta do Twitter.