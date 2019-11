Feliciano pede ajuda para ‘espancar’ Randolfe nas redes

Equipe BR Político

O deputado Marco Feliciano (Podemos-SP) pediu ao pastor Guaracy Jr., presidente do PSL do Amapá, para ajudá-lo a “espancar” o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) nas redes, segundo mostra áudio obtido pela revista Época. Randolfe respondeu que convocará o deputado para dar explicações sobre o assunto na CPMI das fake news.

A reação de Feliciano surge após o senador afirmar que acionará a Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro por “crime de obstrução de justiça” após ele ter dito que pegou gravações do condomínio onde mora. Bolsonaro foi citado pelo porteiro do local na investigação sobre a morte da ex-vereador Marielle Franco.

“Meu querido líder Guaracy, tudo bom? Por favor, amigo, dá um abraço no pastor Jeziel. Agradece a ele por atenção, por ter saído em minha defesa. Não sou juriz igual ele (sic) , mas eu leio um pouco, né? E esse senadorzinho aí precisa de um trato, né? Se ele puder me ajudar mais… Se ele puder levantar um grupo de pessoas pra ir lá no Twitter dele ou no Facebook e espancar ele (sic) , ele começa a baixar a bola”, afirmou Feliciano no áudio.

Deputado, “falsa comunicação de crime” (art. 340, CP) ocorre só quando não se aponta o nome do marginal: se a acusação for sabidamente falsa contra pessoa determinada, seria “denunciação caluniosa” (art. 340, CP). — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 3, 2019

Pode puxar o saco do Presidente em troca de favores à vontade, mas, antes de corrigir os outros, dê uma estudada: não faria mal a esse deserto de ideias que vc chama de cabeça!😉👍🏼 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 3, 2019

A covardia é a principal marca dessa corja! Mas não irão nos intimidar: acabo de apresentar pedido de convocação do dep. @marcofeliciano p/ falar na CPMI das Fake News sobre os grupos que promovem ataques nas redes sociais que ele menciona no áudio.https://t.co/6Gx7Ahxlnx — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 4, 2019