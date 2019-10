Francischini pauta PEC da prisão em segunda instância

Gustavo Zucchi

Com o Supremo decidindo debater nesta semana o mérito da prisão em segunda instância, o presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, decidiu colocar na pauta da comissão nesta terça-feira a PEC que quer incluir na Constituição a possibilidade de que presos cumpram pena em regime fechado antes do trânsito em julgado.

Caso a comissão vote positivamente pela aceitação da proposta, ela ainda terá de ter seu mérito avaliado em uma comissão especial e vencer os dois turnos no plenário da Câmara e ter toda tramitação pelo Senado. O BRPolítico adiantou que Francischini planejava pautar em breve a prisão em segunda instância na CCJ, dentre outras pautas no radar do presidente da comissão.