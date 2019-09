Francischini faz pedido para Witzel

Gustavo Zucchi

O presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini (PLS-PR), já trabalha pela aprovação da PEC da cessão onerosa na comissão. Nesta segunda-feira, Francischini esteve no Rio, onde pediu ajuda ao governador Wilson Witzel com a tramitação da PEC. Segundo conto ao BRP o deputado Gurgel (PSL-RJ), que esteve no almoço, Francischini quer evitar um possível pedido de vista devido ao curto tempo que a proposta tem para ser aprovada na Câmara e quer ajuda do governador fluminense para convencer os deputados do Estado a não pedirem mais tempo para analisar o texto.

Francischini quer pautar a PEC nesta semana na CCJ. O leilão da cessão onerosa está marcado para o dia 6 de novembro. Pelo texto aprovado no Senado, o Rio terá direito de receber R$ 2,5 bilhões da cessão onerosa. Além de Witzel, Francischini também esteve com o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco.