Felipe Santa Cruz na CCJ do Senado

Gustavo Zucchi

Com o relatório da reforma da Previdência atrasado pelo relator Tasso Jereissati, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado muda a chave nesta semana. Um dos convidados que estará na CCJ será o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Só que ele não estará lá para debater a polêmica criada pelo presidente Jair Bolsonaro há algumas semanas sobre a morte de seu pai. Ele participará de uma das audiências públicas que debaterão a reforma tributária. Quem também estará no Senado nesta semana é o secretário da Receita, Marcos Cintra, que deverá defender suas ideias para mudanças na tributação.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.