Felipe Santa Cruz: ‘Qualquer intercambista faz mais pelo Brasil que Ernesto Araújo’

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, reclamou do trabalho do chanceler Ernesto Araújo. Na visão dele, diante da falta de habilidade da diplomacia brasileira, que não consegue liberar as vacinas fabricadas na Índia e dos insumos chineses, um “intercambista recém saído da escola” faria mais pelo Brasil do que Araújo.

“Qualquer intercambista recém saído da escola faz mais pelo Brasil no exterior que Ernesto Araújo”, disse Santa Cruz. “A alma do brasileiro é diplomática por natureza! O fracasso atual da nossa diplomacia não é somente um desastre para o país, mas também uma dissonância gigante com o povo brasileiro.”