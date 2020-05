Fenafisco reclama de nova fala de Guedes: ‘Sua soberba prejudica o País’

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) voltou a reclamar da mais nova fala de Paulo Guedes sobre os servidores públicos. Na última sexta-feira, 15, o ministro da Economia pediu para Câmara manter os vetos presidenciais que tratam do congelamento de salário de servidores públicos pedindo para “não assaltem o gigante enquanto ele está de joelhos”. Na visão da entidade, Guedes comparou os vencimentos do funcionalismo com um roubo.

“O ministro tem uma imagem dos servidores públicos que nada diz sobres estes, mas diz tudo sobre si próprio, que fez fortuna sem produzir um prego, sem atender a uma pessoa na fila de um posto de saúde ou sem lavrar um auto de infração contra um fora-da-lei”, disse a entidade em nota.

“Ao invés de adotar medidas para proteger e apoiar os milhões que estão perdendo o emprego diariamente com a crise, Guedes prefere desrespeitar os servidores públicos que vêm atuando incansavelmente frente à maior crise humanitária de que se tem notícia”, afirmam. “Não somos nós quem roubamos o Brasil, ministro. É a sua soberba que prejudica todo o País.”