Fernández diz ter ‘agenda ambiciosa’ com Brasil

Equipe BR Político

Durante seu discurso inaugural no Congresso, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, reafirmou o compromisso dos argentinos com o Brasil. “Temos uma agenda ambiciosa”, disse, nesta terça-feira, 10. Sem citar diretamente o presidente Bolsonaro, Fernández também afirmou que os compromissos das duas nações devem avançar independentemente de divergências entre os líderes. O novo presidente da Argentina também prometeu fortalecer o Mercosul.

Depois de idas e vindas do Planalto, quem acabou comparecendo à cerimônia de posse de Fernández foi o vice-presidente, general Hamilton Mourão. Bolsonaro, que apoiou abertamente a reeleição do ex-presidente Maurício Macri, disse que enviaria o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para o evento. É a primeira vez em 30 anos que um presidente brasileiro não vai à posse no país vizinho. Tradicionalmente, Brasil e Argentina são grandes parceiros comerciais: em 2018, o comércio bilateral entre ambos chegou a US$ 26 bilhões, atrás somente dos Estados Unidos e da China.