Bezerra se defende em sessão do Congresso

Gustavo Zucchi

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), tomou a palavra na sessão do Congresso desta terça-feira, 24, para se defender da operação policial de que foi alvo na última semana. “Está claro que fui vítima de uma operação política para atingir o Congresso e o presidente Jair Bolsonaro”, disse, se colocando como vítima de abuso de autoridade.

O Congresso deve votar ainda nesta terça-feira os vetos presidenciais ao projeto de abuso de autoridade. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fez questão de pedir atenção do plenário para a fala de Bezerra.