Bezerra prevê ‘goleada’ de Aras no Senado

Gustavo Zucchi

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), prevê que Augusto Aras terá vida fácil no Senado em busca de sua aprovação como próximo procurador-geral da República. Mais fácil do que deve ter Eduardo Bolsonaro na tentativa de ser o próximo embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ao menos.

“Vai ser de goleada”, disse Bezerra ao BRPolítico. “A votação que eu tenho para a indicação do doutor Aras é uma larga maioria de aprovação, não consigo indicar movimentos de resistência ao doutor Aras”, afirmou. Alguns senadores acreditam que a indicação de Aras pode servir como “termômetro” para a do filho do presidente. O indicado como próximo PGR já iniciou sua peregrinação pelos gabinetes do Senado. Ele teve também na última terça-feira, 10, uma reunião com senadores do MDB e um encontro com lideranças da Casa.