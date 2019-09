Mais uma pedra no caminho de Eduardo até Washington

A operação da Polícia Federal mirando o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, é um baque na articulação para a aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. A indicação do filho do presidente, aventada por ele em julho, ainda nem foi encaminhada ao Senado, dado o cipoal de resistências ao nome, falta de timing político –dada a profusão de matérias tramitando ao mesmo tempo na Casa– e a possibilidade de haver uma guerra judicial que desgaste ainda mais politicamente a família.

Agora, a ação contra Bezerra Coelho abate um dos principais articuladores da indicação de Eduardo. Se Bolsonaro optar por dar uma satisfação ao público que votou nele pelo discurso da “nova polítuca” e jogar o líder ao mar, não só perderá sua ação como vai se indispor com uma fatia razoável do MDB e do Centrão, vital para aprovar o filho à embaixada.

Ao mesmo tempo, a ação de busca e apreensão nos gabinetes do Senado, pedida e executada pela Polícia Federal depois de autorização do STF, irritou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, outra peça-chave na costura pelo nome de Eduardo, sem cuja atuação a vida do filho do presidente pode ser muito dificultada.