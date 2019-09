Collor: ‘Não sabemos quem é base, quem é oposição’

Equipe BR Político

Alvo de impeachment em 1992 em razão especialmente da falta de apoio parlamentar, o senador e ex-presidente da República Fernando Collor se diz preocupado com a base do governo no Congresso. “Nós estamos com oito meses (de governo) e não temos uma definição clara sobre quem é base e quem é oposição. Não podemos levar em conta, para calcular a base, a votação da reforma da Previdência na Câmara. Aquilo não foi fruto de apoio do governo, mas de uma grande articulação feita e coordenada pelo presidente Rodrigo Maia”, disse ele em entrevista à Folha.

Questionado se o presidente Jair Bolsonaro pode ter o mesmo destino que o seu, o parlamentar colocou em dúvida a capacidade do ex-capitão de superar os obstáculos. “Eu não diria um impeachment. Mas eu diria seríssimas dificuldades, que não saberia se ele (Bolsonaro) teria condições de superar”, diz.