Festa de Lira tem aglomeração e ausência de máscaras

Logo em seu discurso da vitória, Arthur Lira (PP-AL) pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas da covid-19 no Brasil. Mas a festa que se seguiu a eleição na Câmara não demonstrou tanto respeito com a pandemia. Em foto postada pelo líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), ao lado do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, é possível ver aglomeração de aliados do novo presidente da Câmara. E quase nenhuma máscara.

https://twitter.com/RicardoBarrosPP/status/1356438631553118209/photo/1

Quem também postou imagem ao lado do vencedor foi o secretário da Pesca do governo Bolsonaro, Jorge Seif. A eleição na Câmara reuniu 505 deputados. O grupo de Lira, que tinha maioria na Mesa Diretora anterior, fez questão de que a eleição tivesse de ser presencial. Foi a primeira vez do plenário lotado desde o início da pandemia.