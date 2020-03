Festival de música organiza shows pela internet

A classe artística, também bastante afetada pela pandemia do coronavírus, especialmente aqueles que são professores autônomos, organiza apresentações de arte e música pela internet entre os dias 24 e 27 de março, aos moldes da iniciativa portuguesa @festivaleuficoemcasa. Serão 60 apresentações em formato “intimista”. “Inspirados pelo @festivaleuficoemcasa criado em Portugal, cantoras, intérpretes, compositores, artistas e bandas de todo o Brasil se uniram em uma rede de cuidado coletivo para romper o isolamento através da internet e criar um momento para recarregar as energias e se nutrir de cultura. Nestes dias críticos pra todo mundo, faça o possível para ficar em casa, que nós levaremos música e arte até você”, diz texto do perfil no Instagram. Nesta noite de quinta, 19, o cantor Kiko Dinucci abre a temporada virtual com o show ao vivo e sem público de lançamento de seu mais recente álbum, Rastilho, a ser transmitido pelo Facebook, às 21h30.