Feudos de Boulos em SP: Pinheiros, Bela Vista e Perdizes

O Estadão publicou o mapa de votos recebidos pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O Campo Limpo ganhou destaque durante a campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que precisou corrigir boatos sobre onde mora em São Paulo. Entretanto, nas eleições de 2020, os bairros mais vitoriosos para Boulos foram Pinheiros (31,89%), Bela Vista (29,66%) e Perdizes (29,45%).

Para conseguir chegar ao Palácio do Anhangabaú, um dos passos de Boulos será o de tentar conquistar os votos onde o petista Jilmar Tatto (PT) conquistou o segundo e terceiro lugar nos extremos sul e leste da cidade, como Parelheiros, Grajaú e Cidade Tiradentes.

Já Bruno Covas, em sua primeira candidatura como prefeito, conquistou a liderança em todas as zonas eleitorais da capital paulista. Nem mesmo em 2016, quando ocupou a posição de vice-prefeito na chapa com João Doria, o PSDB saiu tão vitorioso. Na época, a chapa conquistou a prefeitura em primeiro turno com 53,29% dos votos válidos, entretanto, Marta Suplicy (MDB) liderou nas zonas eleitorais de Grajaú e Parelheiros.