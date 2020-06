FGV diz que ‘vai apurar’ possível plágio de Decotelli

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirmou que irá apurar um possível plágio do ministro da Educação, Carlos Decotelli, em sua tese de mestrado na instituição. Em nota enviada para a revista Época, a FGV disse que está procurando Decotelli para esclarecimentos antes de se posicionar oficialmente. Neste sábado, o professor do Insper Thomas Conti, revelou que encontrou trechos idênticos da dissertação de Decotteli com um relatório para o CVM.

“A Fundação Getúlio Vargas vai apurar os fatos referentes à denúncia de plágio na dissertação do Ministro Carlos Alberto Decotelli. A FGV está localizando o professor orientador da dissertação para que ele possa prestar informações acerca do assunto”.