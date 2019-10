Marcelo de Moraes

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou sua conta nas redes sociais para criticar duramente demissões em áreas culturais por razões ideológicas. O tucano defendeu que se proteste contra isso.

“A violência dos bandidos assim como as do governo preocupam. Armas nas mãos de bandidos ou de quem não sabe usá-las aumenta o medo. Demitir funcionários em áreas culturais por ideologia repete o desatino. Sem reação as democracias morrem. Há liberdade para protestar. Usemo-la”, escreveu.