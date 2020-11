FHC acredita que Doria ‘não está pronto’ para Presidência

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou não acreditar que o governador João Doria (PSDB) esteja hoje pronto para disputar Presidência da República em 2022. “O Doria vai ter que se nacionalizar”, justificou FHC em entrevista ao UOL.

“Ele vai ter que ‘baianizar’, ‘cariocar’, ‘gauchar’, enfim, se é para expressar um sentimento nacional, você não pode ser de uma parte só, tem que atender essa diversidade do país”, disse. “O Doria tem que usar esses instrumentos que tem para se transformar num líder nacional, por enquanto ele é um bom líder paulista,”

Doria é um dos possíveis nomes da sigla para encarar a disputa em 2022, possivelmente com Jair Bolsonaro. O tucano tem antagonizado no combate à pandemia com o atual presidente da República, em especial na questão da vacina Coronavac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan.

Na disputa eleitoral em São Paulo, Doria se manteve nas coxias da campanha do prefeito Bruno Covas, muito por causa de sua rejeição na Capital, mas quando o resultado da vitória do seu ex-vice foi anunciada, fez questão de posar ao lado do prefeito reeleito para a foto, fazendo discurso com recado para Bolsonaro.