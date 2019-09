FHC: ‘Compostura ajuda a governar’

Gustavo Zucchi

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deixou um recado para o presidente Jair Bolsonaro e os membros do governo que com a boca acabam deixando o governo em uma situação complicada. Ele avisou que a economia dá sinais de recuperação, mas é preciso ter atenção: “Se os que mandam entenderem que as palavras pesam (no exterior mais ainda) e deixarem de criticar presidentes ou suas esposas melhor ainda”, disse, recordando as ofensas contra a Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel Macron, feita por Bolsonaro e reverberada por outros membros do primeiro escalão do Planalto. “Compostura ajuda a governar.”