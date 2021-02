FHC defende pagamento de auxílio: ‘As pessoas não vão poder ficar morrendo na rua’

Marcelo de Moraes

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que é favorável ao pagamento do auxílio emergencial como forma de reduzir o impacto dos efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus entre os mais vulneráveis. Em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT, que vai ao no próximo domingo, com apresentação de Roseann Kennedy e da qual eu participei, Fernando Henrique reconheceu que a retomada do auxílio vai fazer com que o País aumente seu endividamento. Mas avaliou que não há alternativa.

“Agora, nesse momento, se endivide ou não, o governo não vai ter alternativa. As pessoas não vão poder ficar morrendo na rua, não dá! Então você vai ter que aumentar (o tempo de pagamento do auxílio), vai ter de olhar. É demagogia? Não é demagogia não, é necessário.

É como na guerra, você faz o quê? Vai gastar, vai sair endividado. Nós vamos sair mais endividados dessa confusão em que estamos. Eu gosto disso? Não, eu não gosto disso. Mas, vai fazer o quê? É melhor ter dívida e ter a pessoa viva do que você não ter dívida e ter as pessoas mortas”, disse.

Para o tucano, paralelamente à prorrogação do auxílio, existe a necessidade de geração de empregos no Brasil.

“A situação emergencial continua e as pessoas têm que viver. A gente não pode imaginar, nesse momento, que as pessoas têm de ter emprego, porque não vão encontrar. Agora temos que criar as condições para que tenha emprego. Tem que ter investimento. Tem que ter confiança. Porque sem confiança não tem investimento nunca. Eu sei que tem 14 milhões de desempregados. É muita gente. No meu tempo, chegou a seis, sete milhões. Era assustador. Agora, tem o dobro. É horrível. Eu sei também que não adianta só a vontade do presidente, a vontade de muita gente. O clima tem que ser mudado, tem que criar um clima para acreditar no Brasil”, disse na entrevista.