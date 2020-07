FHC: ‘Difícil entender tanta troca de ministros’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou o troca-troca de ministros do governo Bolsonaro nas redes sociais nesta quinta-feira, 2, em que o País completa 48 dias sem um ministro da Saúde e tem lacuna também no Ministério da Educação. “Difícil entender tanta troca de ministros: Saúde e Educação. Salvar vidas e educar leva tempo. Inclusão, não exclusão. Com tanta gente capaz, como errar tanto? Falta rumo e onde havia, na economia, o vírus impede o rigor fiscal. Assim não dá certo, nem mesmo sem oposição…”

Na manhã desta quinta, depois do fim do imbróglio com Carlos Alberto Decotelli, nomeado para substituir Abraham Weintraub na Educação com sua demissão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que nome de novo ministro para a Pasta “talvez” saia hoje. A gestão do ministério, que já havia sido trocada anteriormente, é uma das mais criticadas na gestão Bolsonaro, que observou uma estagnação nos indicadores e paralisia de ações na área.