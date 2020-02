FHC faz apelo contra governo: ‘Falar com firmeza serena se impõe. Já’

Equipe BR Político

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reforçou neste domingo, 16, pelo Twitter, o entendimento da jornalista Míriam Leitão publicado pelo Globo de que “nada do que tem nos acontecido é normal” em referência ao “autoengano” daqueles que acreditam que “o país não está diante do risco à democracia, apenas vive as agruras de um governo ruim”. Para o tucano, o momento de “falar com firmeza serena se impõe. Já”. “Novamente se impõe união a favor da democracia. Calar é concordar”, diz.