FHC: ‘O ministro da Economia tomou medidas corretas’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou as medidas anunciadas ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar amenizar o impacto do coronavírus. O governo anunciou um pacote com liberação de R$ 147,3 bilhões, priorizando ações para idosos, pessoas de baixa renda e preservação de empregos.

Para o tucano, a prioridade, neste momento, é para medidas de alcance imediato. Propostas de alcance e discussão mais longa, como as reformas, podem ser retomadas depois.

“O ministro da Economia tomou medidas corretas: é hora de pensar nas pessoas e liberar recursos. As reformas são de longo prazo. As urgências do conavírus pedem ação imediata”, escreveu o ex-presidente no seu Twitter.