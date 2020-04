FHC pede que Bolsonaro renuncie ‘antes de ser renunciado’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi direto ao assunto: “Que renuncie antes de ser renunciado”, escreveu o tucano nesta tarde de sexta, 24, no Twitter, em referência ao futuro do presidente Jair Bolsonaro após o ministro Sérgio Moro acusar o chefe do Planalto de interferir politicamente na Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência.

Duas semanas atrás, FHC se colocou contra o impeachment de Bolsonaro à luz das posturas erráticas de Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus. “Eu sou contra ele, não votei nele. Mas não acho que esse seja a hora. Inclusive, espero que o presidente aprende no exercício do cargo que precisa tomar mais atenção e falar com menor intolerância”, afirmou no dia 9 à rádio Jovem Pan. Na ocasião, falou das chances de sucesso do governador João Doria na próxima disputa presidencial. “É cedo para pensar em candidatura, mas ele é quem tem mais condições analisando um cenário com ACM Neto, Luciano Hulk, Rodrigo Maia, lideranças do PT no Nordeste ou até Fernando Haddad”.