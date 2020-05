FHC: ‘Pobre de nós’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lamentou os rumos, ou a falta deles, que Jair Bolsonaro tem dado para a crise do coronavírus. O tucano disse que, após a saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês, está claro que “o governo não consegue se estabilizar”. “Parece que o presidente sem rumo deseja impor um remédio. E acabar logo com a parada da economia. Quem não? Mas a vida é mais importante. Dá a impressão que o governo não vê saída, só voluntarismo. Pobre de nós!”, resumiu o ex-presidente.

O governo não consegue se estabilizar. Mais um ministro, o da saúde, se vai.Parece que o Pr. sem rumo deseja impor um remédio…e acabar logo com a parada da economia. Quem não? Mas a vida é mais importante. Dá a impressão que o gov não vê saída, só voluntarismo. Pobre de nós! — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) May 15, 2020