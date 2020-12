Fernando Henrique Cardoso se solidarizou com Dilma Rousseff por causa das ironias feitas por Jair Bolsonaro, que minimizou e debochou das torturas sofridas por ela durante a ditadura militar.

“Minha solidariedade a ex-presidente Dilma Rousseff. Brincar com a tortura dela — ou de qualquer pessoa — é inaceitável. Concorde-se ou não com as atitudes políticas das vítimas. Passa dos limites”, afirmou o ex-presidente tucano.