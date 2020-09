FHC reconhece que reeleição ‘foi um erro’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu em artigo publicado neste domingo no Estadão que a reeleição, aprovada em seu governo, para beneficiá-lo, “historicamente foi um erro”. A emenda constitucional que permitiu a reeleição foi aprovada em janeiro de 1997. Em maio, uma série de reportagens da Folha revelou que houve compra de votos de deputados para votarem a favor da reeleição.

No artigo deste domingo, FHC diz que foi injustamente acusado de ter comprado votos a favor da própria reeleição, mas diz que não pode deixar de reconhecer que foi um erro ter “permitido” — ele também nega ter articulado — sua aprovação. Ele diz que foi “ingenuidade” sua achar que governantes não fariam de tudo para se reeleger.

“Eu procurei me conter. Apesar disso, fui acusado de “haver comprado” votos favoráveis à tese da reeleição no Congresso. De pouco vale desmentir e dizer que a maioria da população e do Congresso era favorável à minha reeleição: temiam a vitória… do Lula. Devo reconhecer que historicamente foi um erro: se quatro anos são insuficientes e seis parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no quarto ano o eleitorado dê um voto de tipo “plebiscitário”, seria preferível termos um mandato de cinco anos e ponto final”, escreveu o tucano.

Para Fernando Henrique, Jair Bolsonaro está “mal acomodado” na cadeira que ganhou: entende pouco de economia e agora passou a desautorizar o ajuste fiscal de Paulo Guedes. Tudo que fizer daqui para a frente, diz o ex-presidente, será visto, com razão, como tentativa de se reeleger. “Acabar com o instituto da reeleição e, quem sabe, propor uma forma mais “distritalizada” de voto são mudanças a serem feitas”, concluiu.