FHC se defende de acusações de ‘complô’ contra Bolsonaro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou suas redes sociais nesta terça-feira, 21, para rebater as acusações feitas pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson (PDT). O atual presidente do PDT, em entrevista ao Estadão, acusou FHC de compor, em conjunto com Rodrigo Maia (DEM-RJ), João Doria (PSDB), Wilson Witzel (PSC), o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e partidos de esquerda, grupo que planeja o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Jefferson, FHC seria o “maestro dessa orquestra.”

O ex-deputado, que foi líder do governo Collor na Câmara, disse: “Vi bem o Fernando Henrique articular contra o Collor (Jefferson foi líder do governo Collor na Câmara). Ele sabe fazer.” Em seu perfil no Twitter, Fernando Henrique alegou que “não quer” derrubar Bolsonaro. “Melhor ter paciência histórica. Melhor respeitar o voto popular”, escreveu.