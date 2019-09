FHC: ‘Soberania se exerce sem arrogâncias desnecessárias

Marcelo de Moraes

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a criticar o comportamento do governo para lidar com a crise ambiental da Amazônia e com o risco de sanções para o comércio brasileiro. Para o tucano, foi essa atitude que expôs o Brasil ao risco de ver cancelado o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

“Oposição entre economia e meio ambiente é falsa. Impropriedades na fala do governo permitiram que interesses comerciais tentassem paralisar acordo com Mercosul. Preservar a floresta e o bem estar dos habitantes é dever de todos. Soberania se exerce sem arrogâncias desnecessárias”, disse FHC.